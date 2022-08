FAM anuncia antecipação da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores

A FAM (Faculdade de Americana) reuniu seus colaboradores na manhã deste sábado (27), na sede da instituição, para apresentação do planejamento estratégico para o segundo semestre acadêmico e também para comemorar os 23 anos da faculdade. Durante o evento, foi anunciada a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos funcionários.

O bate-papo foi conduzido pelo diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini, que abordou temas acadêmicos, entre eles a chegada de grandes eventos, como o Encontro com Educadores, com Luiz Felipe Pondé, no dia 3 de setembro, próximo sábado; o Faculdade Aberta, em outubro e novembro; bem como o lançamento do Vestibular de Verão 2023.

Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM, e a esposa, Viviane Corral – Foto: FAM / Divulgação

Além dos eventos, Azzolini anunciou a antecipação da primeira parcela do 13º salários dos trabalhadores da instituição, que será paga em setembro para os professores e colaboradores administrativos.

“Estamos apresentando nossas atividades para este segundo semestre, além, é claro, de mostrar que estamos de olho nas negociações do reajuste salarial, que este ano está atrasada, e também na inflação dos últimos meses, que tem impactado diretamente no custo de vida, não só dos nossos colaboradores, como de todos os brasileiros” disse Azzolini.

VESTIBULAR

Principal evento da FAM no ano, o Vestibular de Verão da instituição chega em setembro com muitas opções de cursos para quem deseja iniciar a vida acadêmica em 2023. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas no site: fam.br.