FAM abre processo seletivo para contratação de professores

A FAM (Faculdade de Americana) iniciou, na última semana, o processo seletivo para professores atuarem em seus cursos de graduação. Ao todo, são 24 vagas ofertadas pela instituição para início em fevereiro de 2023. As inscrições serão válidas até 17 de janeiro.

Os cursos com vagas disponíveis para docentes são Direito, Educação Física, Enfermagem, Tecnologia da Informação, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Nutrição, Farmácia e Estética e Cosmética. Em todos eles, os profissionais atuarão de forma presencial.

Para ser aprovado, o candidato deverá ter formação compatível com o perfil da disciplina, além de possuir titulação comprovada de especialista, mestre ou doutor. O processo seletivo abrange uma entrega do plano de ensino e plano de aula do docente, além de uma prova de desempenho didático, que será avaliada por uma banca examinadora.

Os interessados devem se cadastrar no Portal do Candidato, através do site fam.br/quero-trabalhar-na-fam. No endereço, o candidato poderá obter mais informações sobre o processo seletivo. As inscrições vão até às 18h do dia 17 de janeiro. O resultado final deverá ser divulgado no dia 27 de janeiro.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle.