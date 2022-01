FAM abre processo seletivo para a contratação de docentes

Inscrições seguem abertas até o dia 11 de janeiro, no site da instituição; são 12 vagas disponíveis no total

A FAM (Faculdade de Americana) está com processo seletivo para docentes aberto para 12 cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas no portal da instituição e seguem até 18 horas do dia 11 de janeiro.

As vagas são destinadas para os cursos de Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, e Tecnologia em Estética. O detalhamento das funções previstas para o docente de cada área pode ser consultado no edital, presente no portal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A divulgação dos resultados da análise documental acontece no dia 14, após as 18h, e o resultado final sai no dia 21, após o processo de entrevistas.

O candidato aprovado será contratado na categoria funcional compatível com a sua titulação, para dedicar-se às tarefas de docência e orientação na graduação. Ele deve possuir formação adequada ao perfil da disciplina, além titulação de especialista, mestre ou doutor, devidamente comprovada.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.