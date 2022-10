FAM abre as portas para mais de 5 mil alunos do ensino médio de Americana e região

Faculdade espera receber mais de cinco mil alunos ao longo do evento - Foto: Divulgação

A FAM – Faculdade de Americana abriu as portas da Instituição para alunos de escolas do ensino médio de Americana e região. O evento teve início no dia 24 de outubro e se estende até o dia 4 de novembro. No total, a FAM espera receber até o final do programa mais de 5 mil jovens em busca de um futuro profissional de qualidade. A participação das escolas é totalmente gratuita.

Ao chegar na Instituição, os alunos participam de um tour pela Faculdade e conhecem os laboratórios da área da saúde, comunicação, engenharias e sala do júri. Após o tour, eles participam de um espaço de atividades instagramáveis, conhecem projetos realizados pelos alunos FAM e participam de brincadeiras oferecidas pelos parceiros.

No final, todos são direcionados ao auditório Jamil Salomão para uma palestra motivacional sobre a chegada do vestibular e quais competências devem ter para se dar bem durante o período da faculdade.

“Este é um momento importante para a Faculdade de Americana. Estes dez dias de evento movimentam os alunos, os colaboradores e, de certa forma, conseguimos tirar as dúvidas deles sobre o futuro profissional”, disse Eleine Gomes, gerente de marketing e comercial FAM.

Estudantes irão conhecer os laboratórios da área da saúde, comunicação, engenharias e sala do júri – Foto: Divulgação

Samuel Botassini, 16 anos, aluno da escola Heitor Penteado, em Americana, já decidiu o curso. “Quero fazer engenharia elétrica, um curso que meu irmão faz e tem muita demanda. Curti os laboratórios e até ganhei um prêmio durante as ações aqui do evento”, comentou.

Ana Beatriz, 18 anos, aluna da escola Heitor Penteado está decidida estudar psicologia “Eu gosto muito de ajudar, conversar com pessoas, é uma das áreas que mais gostei. Acho uma profissão muito bonita. Achei a faculdade muito grande e super bem cuidada”, disse.