Falta de varredor causa insatisfação no São Vito

A sujeira acumulada por causa da falta de serviço de varrição na Rua George Moutran, no São Vito, em Americana, é alvo de incômodo entre os moradores.

Sem serviço de varrição há mais de um ano, o acúmulo de folhas na rua incomoda vizinhança – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo uma aposentada, que reside no local e preferiu não se identificar, o serviço deixou de ser feito há mais de um ano na região. “Os varredores de rua só fazem a limpeza ao redor dos prédios públicos, como postos de saúde, creches e no cemitério. Mas as ruas do bairro ficam sempre sujas”, disse.

As árvores na vizinhança, que segundo a moradora têm cerca de 10 metros de altura, sujam as ruas com folhas, o que provoca o acúmulo de lixo. “Eu acho um absurdo, nós pagamos IPTU e precisamos de limpeza. A prefeitura deveria ser mais ágil nesse tipo de prioridade da população”, finaliza.

Questionada pela reportagem sobre o problema que persiste há um bom tempo, a Prefeitura de Americana não respondeu se o serviço de varrição foi suspenso.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.