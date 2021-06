Falta de vaga prioritária gera queixas na UBS do Parque Gramado

Placa foi colocada no local somente para os veículos oficiais, mas não aos deficientes

O americanense Gilmar Pereira Santos, de 42 anos, reclama que o posto de saúde do Parque Gramado não possui vaga prioritária para pessoas com deficiência e idosos.

O local passou recentemente por uma reforma, e foi acrescentada apenas uma placa para os veículos oficiais. Os espaços onde a população costumava deixar o carro, na lateral e na frente do posto, foram fechados com um portão.

Placa foi colocada no local somente para os veículos oficiais, mas não aos deficientes – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Gilmar possui deficiência física por causa de paralisia infantil, e contou que precisou esperar uma vaga próxima. Ele esteve no posto na semana passada para se vacinar contra a gripe.

“Na loja da frente tem vaga, mas no postinho não tem. Parei lá atrás e conforme foram saindo os carros fui jogando para frente até estacionar próximo. É um transtorno”, disse.

A Prefeitura de Americana informou que a unidade ainda se encontra em reformas, mas já está prevista a implantação de vaga para idosos e deficientes no local, onde será feita a demarcação de solo.

