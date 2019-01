Falta de remédio contra Hepatite B causa revolta

Um medicamento usado no tratamento da Hepatite B está em falta na rede pública de Americana há, pelo menos, um mês. Na cidade, 26 pacientes fazem uso do Fumarato de Tenofovir Desoproxila, que atua retardando a deterioração do fígado. O remédio é distribuído pelo Ministério da Saúde às secretarias estaduais, que enviam aos municípios.

Foto: Divulgação

O advogado Sávio Henrique Andrade Coelho, de 42 anos, toma o medicamento há seis meses. Nesta terça-feira ele contava com apenas mais dois comprimidos e estava preocupado com a indisponibilidade na rede pública. O remédio não é comercializado em farmácias particulares.

“Se eu ficar 15 dias sem tomar, o vírus vai se replicar novamente e vai agravar o quadro de cirrose. É um prejuízo definitivo”, explicou. A Prefeitura de Americana informou que “por enquanto, a regional de Campinas passou como previsão a data de 24 de janeiro para a chegada”.

Já a Secretaria Estadual de Saúde disse que solicitou 508,7 mil comprimidos, mas o Ministério aprovou apenas 74% do pedido. Ainda segundo a pasta, o Ministério não “enviou nada” até o prazo final estabelecido em portaria federal, que foi 20 de dezembro. “Com o envio de nova remessa pelo órgão federal, na última semana, os medicamentos estão sendo redistribuídos nas regiões e as farmácias entrarão em contato com os pacientes para agendamento da entrega”, garantiu.

O Ministério da Saúde foi procurado, mas não respondeu.