Falta de luz preocupa no São Manoel

A falta de iluminação na Rua Rovíglio Bertine, no São Manoel, em Americana, tem deixado os moradores inseguros. O problema é ocasionado por duas situações: a pouca iluminação vinda dos postes e as árvores no local que precisam de poda. O ponto mais crítico fica próximo de um Ciep.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a moradora Regiane Muterle, a rua fica muito escura, e, por esse motivo, muitas pessoas acabam aproveitando o espaço para traficar ou namorar embaixo das árvores. “Quando a gente chega nunca sabe o que vai encontrar, as vezes têm gente passando drogas. Por causa da escuridão a gente não consegue nem ter mais tranquilidade”.

A administração municipal informou que trabalha na solução dos problemas apontados por Regiane. “Com relação à iluminação, a Prefeitura de Americana está fazendo projeto de todas as ruas sem iluminação e orçando para que seja atendido por meio da CIP (Contribuição de Iluminação Pública). Sobre a poda, o serviço está previsto para ser realizado daqui 15 dias, porque depende de cesto aéreo”.

