Falta de iluminação provoca queixas no Jardim Boer

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O trecho final da Rua da Prosperidade, à partir da Rua do Sucesso até o ponto em que ela encontra com a Avenida Comendador Lisio Bertone, acumula problemas e motiva reclamação de quem utiliza a via como trajeto para chegar em casa. A via é o acesso mais rápido para um condomínio de 960 apartamentos. Sem iluminação, está cheia de buracos e com mato alto onde deveria ficar a calçada.

Aparecida Pinto, moradora do condomínio informa que evita passar por ali depois que escurece, mesmo sendo o caminho mais curto para chegar em casa após o trabalho.

Em nota, a administração municipal informou que uma equipe de tapa-buracos será enviada até o local para programar os serviços de reparos. Quanto à calçada, os fiscais vão conferir se pertencem à área pública ou particular para tomar as providências com relação à manutenção do passeio público.

Sobre a deficiência na iluminação pública, a prefeitura informa que será realizado um levantamento de custos para execução da benfeitoria. Não há, no entanto, até o momento uma previsão para que isso aconteça.

