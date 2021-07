Falta de iluminação no Bosque das Nascentes gera reclamação

A falta de iluminação em trechos do Bosque das Nascentes, no Bairro Antonio Zanaga, em Americana, tem gerado reclamação dos frequentadores.

De acordo com Midiã Cristina Osti, o bosque encerra as atividades às 21h, mas não é possível permanecer no local depois das 18h, quando o sol se põe, por conta da escuridão.

Apesar de fechar às 21h, o local não pode ser usado à noite devido à falta de iluminação – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Fui com o meu filho no parquinho por volta de 17h40 e já estava escurecendo. Tivemos que sair de lá com a lanterna do celular acesa”, disse Midiã. Ainda de acordo com ela, o local está abandonado. “Não tem serviço de jardinagem e também não tem poda nas árvores. O bosque está descuidado”, finalizou.

Quanto à iluminação, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que o local foi alvo de vândalos que furtaram mais de 2.000 metros de cabos. Segundo o órgão, os materiais para reposição já foram orçados e serão comprados. Quanto aos serviços de manutenção, programação de limpeza e poda, a secretaria informa que eles já constam no seu cronograma para serem executados.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.