Falta de iluminação em passagem no Nova Americana causa insegurança

Lâmpada queimada há um bom tempo gera temor para aqueles que se utilizam do local

A falta de iluminação no trecho que liga os bairros Nova Americana e Loteamento Industrial Machadinho, em Americana, tem preocupado os moradores da região que utilizam a passagem no período da noite.

A lâmpada de um dos postes do trecho, que vai da Rua Silvino Bonassi até a Avenida Bandeirantes, passando pela linha férrea e pela ponte que atravessa o Ribeirão Quilombo, está queimada há três meses, de acordo com o operador de scanner Reginaldo Arruda, de 51 anos, que mora em um condomínio no Loteamento Industrial Machadinho.

“O lugar é um pouco abandonado e se não tiver uma iluminação fica complicado”, disse. Reginaldo falou ainda que para melhorar a situação seria necessária a poda das árvores.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Americana informou que o problema da iluminação será verificado nesta semana. Já a Secretaria de Meio Ambiente informou que o trabalho de poda está em andamento em conjunto com o desassoreamento do Rio Quilombo.

