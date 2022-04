Falta de iluminação em aeroporto deve ser resolvida neste mês

A falta de sinalização luminosa na pista do Aeroporto Municipal de Americana deve ser resolvida ainda neste mês, segundo a prefeitura. O problema existe desde fevereiro, quando dois transformadores queimaram possivelmente por causa de um raio.

Diante dessa situação, decolagens e pousos noturnos estão proibidos. Em 2 de março, a previsão informada pelo secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol, era que os transformadores seriam trocados num prazo de 20 dias.

Decolagens e pousos noturnos estão proibidos desde fevereiro – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Porém, o prazo foi prorrogado pela administração, que resolveu avaliar todos os transformadores do local, para saber se mais algum estava com defeito.

Nesta semana, a prefeitura informou que nenhum outro transformador apresentou problemas, mas, mesmo assim, todos passarão por uma manutenção preventiva.

Unidade responsável pelo aeroporto, a Utransv comunicou que continua com o processo de contratação de uma empresa para realizar os serviços e que o pedido de compra deve ser feito no início da próxima semana. “A previsão é de que o serviço seja realizado ainda dentro do mês de abril”, apontou.

A queima dos transformadores afetou apenas a sinalização da pista. Não houve prejuízo quanto aos refletores, por exemplo.

No dia 3 de fevereiro, a administração do aeroporto enviou à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) uma Notam (sigla em inglês para Aviso aos Aeronavegantes), documento pelo qual relatou o problema.

“A unidade informa também que já foi prorrogado o prazo junto à Anac por mais 60 dias para realizar essa manutenção na pista”, afirmou o Executivo na última terça-feira.