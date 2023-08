Falta de guard-rail gera alerta em motoristas na SP-304

Altura do km 127 não conta com proteção em trecho acima da linha férrea; local tem alto índice de acidentes

Um trecho da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) tem causado preocupação aos motoristas, em Americana. Na altura do km 127, sentido Rodovia Anhanguera (SP-330), há a ausência de guard-rail ao lado do acostamento. Para além do limite da rodovia, existe uma ribanceira que termina na linha férrea que cruza a estrada. O local possui alto índice de acidentes.

Falta de proteção pode ser falta no local em caso de queda – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Devido à alta velocidade dos veículos e a altura do local, uma queda pode ser fatal. Um levantamento realizado no ano passado pelo LIBERAL, com dados do Infosiga, sistema do governo estadual, apontou que de 2015 a março de 2022 a SP-304 teve uma em cada cinco mortes no trânsito de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

O km 127, inclusive, fez parte do trecho que mais matou, com 26 mortes no período. Em 2019, o casal Dimas Argentin e Ana Paula Braga morreu após o carro que estavam despencar do mesmo trecho, por cerca de 10 metros. Na época eles tinham 27 e 36 anos, respectivamente.

Procurado, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que a rodovia está sinalizada e com condições adequadas. Quanto ao trecho mencionado, o departamento afirmou que uma equipe será enviada para a realização de vistoria. Caso seja necessário, um guard-rail poderá ser instalado.

“O Departamento de Estradas de Rodagem informa que a rodovia encontra-se sinalizada e com condições adequadas de tráfego. Uma equipe será enviada para vistoriar a Rodovia SP-304 no local mencionado, e, caso seja constatada a necessidade de reforço para ampliar a segurança dos usuários, a implantação de guard-rail poderá ser programada”.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani