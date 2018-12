Falta de estrutura atinge os bairros Jardim da Balsa I e II

A falta de estrutura dos bairros Jardim da Balsa I e II está preocupando moradores do local. A região vem recebendo projetos habitacionais, mas não existem serviços públicos para atender as famílias no local, principalmente na área de educação e saúde. “Faltam escolas e posto médico”, diz o morador Cleberton Moreira Matoso, residente há cinco anos no bairro. Ele está preocupado com o crescimento populacional da região sem a estrutura adequada.

“Não adianta só dar moradia. Tem que providenciar também estrutura para as pessoas poderem viver ali”, ressalta. Matoso tem uma filha de 2 anos que vai precisar ir para a creche no próximo ano. Como não há uma unidade no bairro, a solução vai ser levá-la para a escola mais próxima, no Mário Covas, bairro vizinho. “Dependemos de médico do Mário Covas, da escola do Mário Covas. Dependemos do bairro vizinho para tudo. E o pior é que nem caminho adequado temos para chegar até lá”, diz. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O principal acesso entre o Jardim da Balsa e o Mário Covas é a Estrada da Balsa. O problema, segundo o morador, são os perigos que rondam a via. Ele cita que é estreita e não conta com calçamento para pedestres. O morador afirma serem comuns acidentes pelo local, inclusive envolvendo animais de grande porte. “Os veículos precisam dividir espaço com charretes e cavalos. Já fiquei sabendo de vários acidentes ali”.

Sua preocupação é levar a criança até a escola, passando por esse local. A distância entre os dois bairros, segundo ele, é de cerca de três quilômetros. “Não é só o meu caso, mas também de outras pessoas do bairro, que levam crianças pequenas em carrinho para a escola. É muito perigoso”.

A prefeitura disponibilizou, este ano, transporte para as crianças do bairro até as escolas mais próximas, mas no entendimento do morador essa situação não é a ideal. “O bairro está crescendo bastante e a prefeitura ainda planeja mais unidades. Os conjuntos habitacionais em construção devem levar cerca de 700 novas famílias para lá. Se cada uma tiver uma criança, ficará inviável transporte para todas. O bairro precisa ter sua própria escola”, entende.

A moradora Helen Cristina da Silva também reside no Jardim da Balsa 2 e tem a mesma opinião. Sua filha, de 5 anos, vai para a escola diariamente de ônibus, mas a situação a deixa preocupada. “Como mãe eu gostaria de levar minha filha até a porta da escola, mas como não temos como colocar combustível o mês todo no carro para levá-la, ela vai de ônibus. O ideal é ter uma escola no bairro”. O risco de acidentes também a preocupa. “A gente fica insegura porque o transporte escolar vai pela Estrada da Balsa e ela é perigosa”, completa.

A Secretaria Municipal de Planejamento, por meio da UDFU (Unidade de Desenvolvimento Físico e Urbanístico), informou que constam dois projetos de praças, uma na Rua Rio Mossoró e outra na Rua Aparecida Tognetta Bassette, além de um projeto de creche e pré-escola na Avenida Luiz Bassete, mas que não há previsão para execução porque dependem de disponibilidade financeira.