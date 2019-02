Conhecimento em finanças é essencial para negócios

Pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano passado revela que 70 mil empresas fecharam as portas em dois anos no Brasil e a má gestão, de acordo com estudo do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), é a maior responsável pela queda no funcionamento de organizações.

Segundo Luciano Bertaci, docente da área de gestão e negócios do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) Americana, entre os erros mais comuns das empresas está o pouco entendimento do empresário sobre assuntos financeiros. Por isso, de acordo com o professor, ter um profissional na área de finanças é de suma importância para a sobrevivência das empresas. Foto: Divulgação

“É ele quem poderá ajudar a manter a saúde financeira da empresa e auxiliar ainda na avaliação sobre onde e como investir seu capital”, destaca. O docente explica que a complexidade da administração de um negócio aumenta conforme o seu crescimento, sendo necessária uma boa gestão financeira para que seja possível apurar custos e composição de preços.

Segundo ele, essa iniciativa é imprescindível independente do porte da empresa. “Não importa o tamanho. O mercado está cada vez mais competitivo e os lucros cada vez menores, porém com uma boa gestão financeira, identificando onde podemos potencializar os ganhos e reduzir os custos, as empresas podem não somente sobreviver, mas sim crescer muito perante os concorrentes”, conclui.

Para os interessados na área, o Senac Americana está com inscrições abertas para o curso Técnico em Finanças, que auxilia na estruturação e operacionalização de projetos e na execução de melhorias no ambiente profissional. “A qualificação prepara o aluno para gerenciar e tomar decisões mais assertivas, tendo todas as bases contábeis de mercado. Assim, ele conseguirá alcançar um ótimo entendimento financeiro e passará confiança e credibilidade aos empresários na tomada de decisões’’, explica Bertaci.