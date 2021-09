Falta de calha em quadra provoca infiltração em imóvel em Americana

Uma moradora do Jardim dos Lírios, em Americana, sofre há anos com a infiltração de água causada pela falta de calha em uma quadra poliesportiva do bairro. A dona de casa Solimar Ferreira da Silva, de 44 anos, reside em um imóvel na Rua do Gavião.

Roseli mostra a parede com infiltração e problema é bastante antigo – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

De acordo com ela, toda vez que chove, a água da chuva vai para a sua residência. Por conta disso, as paredes estão manchadas e descascadas.

“Isso acontece há anos, entra e sai eleição e nada é feito, apesar da troca de prefeitos. Cheguei a reclamar com a prefeitura e disseram que a responsabilidade era do Estado, mas não sei se é verdade. Não sei mais o que faço e nem a quem recorrer”, disse, em entrevista ao LIBERAL.

Solimar afirmou ainda que na época da construção dos imóveis, a administração municipal chegou a colocar calhas entre o muro e a parede, mas nunca fez a devida manutenção.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre o assunto e disse que a equipe da Secretaria de Esportes esteve no local, conversou com a moradora e já está trabalhando pela solução do problema.

