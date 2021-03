Falta de boca de lobo provoca cratera no Santa Cruz

Moradores do Santa Cruz em Americana reclamam da falta de boca de lobo na Rua Luis Faé. Segundo os denunciantes, como a água não tem local para escoar acaba trazendo danos.

A enxurrada levou uma faixa do asfalto – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Um deles ocorreu no mês de fevereiro. Com as fortes chuvas, a água chegou a estragar uma faixa do asfalto, deixando um grande buraco na via. Até mesmo um poste ficou caído na cratera e uma grade de um terreno baldio.

Municípes reclamam também da sujeira que fica na rua no pós-chuva. Um dos moradores, que não quis ter seu nome divulgado, pede a instalação urgente de uma boca de lobo e a manutenção do asfalto, no trecho levado pela água.

Situação preocupa os moradores vizinhos ao local – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“A água é tão forte que se uma moto estiver na rua, ela leva”, disse o morador.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre soluções para o problema e informou que uma equipe visitará o espaço para avaliar a situação e definir uma solução.

