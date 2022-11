Falta de água faz moradoras dividirem tambor na Cidade Jardim

Os moradores das ruas Girassóis, Margaridas e Magnólias, na Cidade Jardim, em Americana, estão sofrendo com um problema que se tornou recorrente nos últimos anos: a falta de água. Após reclamações, a reportagem do LIBERAL foi até o local, nesta terça-feira, e constatou o vazio nas torneiras.

“Todo dia, manhã e tarde, não tem água. Sábado e domingo, você tem que economizar, senão você não toma banho. A minha filha chegou a comprar dois galões de água mineral para que eu pudesse limpar a casa”, relatou Sebastiana Ribeiro, de 77 anos.

As vizinhas Lucilene Fleires, 61, e Ione Silveira, 57, encontraram outra alternativa para tentar driblar o problema: elas dividem um tambor que enchem de água quando há abastecimento.

Lucilene se revolta e usa tambor como alternativa – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Nós chegamos a reclamar no DAE outras vezes e eles sempre nos falam que os encanamentos dessas ruas precisam ser trocados, porque os canos são finos e estão todos enferrujados”, contou Ione.

Diante da falta de água, Sebastiana se viu obrigada a dispensar a sua faxineira e vizinha, Dirce Pereira, de 67 anos. “Não tem como eu manter uma faxineira se não tem água para limpar. Ela perdeu uma parte da renda por causa disso”, lamenta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A reportagem questionou o DAE (Departamento de Água e Esgoto) sobre as reclamações e foi informada que “a troca das redes de ferro antigas já está programada nas ruas citadas, o que deve ocorrer no mês que vem.”

A autarquia ressaltou que uma “nova subadutora começou a ser instalada na região da Avenida Cillos”, que pretende beneficiar a população da Cidade Jardim. Ainda de acordo com o DAE, a falta de água se deve a “um aumento no consumo nas últimas semanas, e consequente aumento no tratamento com a limpeza dos filtros”, finaliza.