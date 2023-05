Falta de água causa transtornos e revolta moradores em Americana

Na Rua Quintino Bocaiúva, no Nova Americana, pessoas se queixaram das faltas de avisos - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Moradores de diferentes bairros de Americana estão revoltados com a falta de água constante. Só na semana passada, o LIBERAL publicou duas reportagens mostrando o transtorno que a ausência de água nas torneiras tem causado. E nesta segunda, a redação recebeu inúmeras reclamações.

Além da falta de água, os moradores se queixam da falta de aviso por parte da prefeitura. A administração, por sua vez, alega que a comunicação com antecedência não é possível quando ocorrem emergências na rede.

A autônoma Kenia Cristina Licio, 47, mora na Rua das Tulipas, no Jardim São Pedro. Ela diz que estão há duas semanas sofrendo com falta de água. “Antigamente pelo menos vinha um aviso e agora nada. Meu marido tem dois trabalhos de entregador, precisa chegar, tomar um banho e sair de novo. Louça, roupa acumulada. Isso não está certo, porque pagamos muito e estamos sem uma gota”, desabafou.

A falta de água também tem revoltado os moradores do Nova Americana. Na tarde desta segunda, o LIBERAL esteve na Rua Quintino Bocaiúva e se deparou com pias cheias de louças e máquinas e cestos abarrotados de roupa suja.

“Essa situação já virou palhaçada. Hoje [segunda] faz sete dias que estamos sem água. São idosos, crianças pequenas que precisam ir para escola. E cada um que liga no DAE [Departamento de Água e Esgoto] ouve uma explicação diferente”, afirmou o vendedor José Roberto de Barros Oliveira, de 46 anos.

No mesmo bairro, uma outra moradora enviou mensagem ao jornal dizendo que faz cerca de 20 dias que o DAE interrompe o abastecimento pela manhã e só libera depois das 22 horas. Situação semelhante foi descrita por uma moradora do Cidade Jardim. Ela reside com os pais na Rua dos Antúrios e disse que desde o último dia 24, a água fica oscilando.

“Na quarta, dia 24, vazou muito água o dia inteiro. Arrumaram no final da tarde e desligaram para o conserto. No dia seguinte, mantiveram desligado o dia todo e voltou apenas às 21 horas. Passados dois dias do vazamento, o abastecimento foi interrompido mais uma vez por volta das 8h30 e só retornou à noite. E assim está até hoje [segunda]”. Moradores do Parque da Liberdade também denunciaram falta de água.

RESPOSTA. Em nota, o departamento informou que o desabastecimento no Jardim São Pedro ocorreu em razão das obras de interligação da subadutora, mas já foi normalizado. A autarquia reforçou o pedido para que moradores do Jardim São Pedro, bem como da Cidade Jardim e Nova Americana acionem o departamento pelo telefone 0800 0123737 em caso de falta de água, uma vez que o desabastecimento pode ser em decorrência de bolsões de ar na rede, algo comum após serviços de melhorias.

Quanto ao Parque da Liberdade, o DAE esclareceu que houve a queima de uma das duas bombas existentes e o reparo estava em andamento. Por conta disso, toda região do São Roque ficou com baixa pressão e pouco volume. A previsão era de que o serviço fosse concluído até o final desta segunda.