Falta d’água gera queixas no Jardim dos Lírios e no Parque da Liberdade, em Americana

Moradores dos bairros Jardim dos Lírios e Parque da Liberdade, em Americana, têm reclamado de falta d’água. De acordo com pessoas ouvidas pelo LIBERAL nesta quarta-feira (14), o abastecimento é interrompido pela manhã e só retorna na madrugada do dia seguinte. Ainda segundo elas, o problema tem se intensificado nos últimos dias.

Dona de casa Raquel Henrique não consegue lavar roupa desde o último final de semana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A dona de casa Raquel Leonardi Henrique, 49, moradora do Jardim dos Lírios, mostrou um cesto de roupas que não consegue lavar desde o último fim de semana.

Já a vizinha e aposentada Maria Helena Grigol, 70, contou à reportagem que os moradores do bairro acordam às 2h para limparem a casa e lavarem a louça.

“Eu tenho guardado água em um tanque para conseguir lavar louça e tomar banho. Mas é difícil porque quando a água vem, ela vem fraca, um fio. Já liguei no DAE [Departamento de Água e Esgoto] e eles falam que o problema é pontual, mas não resolve. A gente não aguenta mais isso, o que está acontecendo?”, questionou Maria Helena.

Ao LIBERAL, o DAE informou que no Jardim dos Lírios ocorreram problemas neste fim de semana com pressão. Pode existir alguma rede quebrada não aparente, por isso, as equipes estão buscando as causas do problema.

Por sua vez, no Parque da Liberdade, o problema acontece há dois anos, segundo o aposentado José Roberto Cizina, de 65 anos.

Ele também relatou que tem feito os serviços de casa durante a madrugada e que o bairro fica sem água geralmente das 8 às 22h durante a semana e ao longo de todo o dia nos fins de semana.

Após questionamento, a autarquia justificou que foi identificada uma rede entupida na Rua Serra das Araras, que já foi desentupida e deve normalizar o abastecimento.

Frequência

No início deste ano, o LIBERAL publicou uma matéria com outros 16 bairros que têm sido afetados pela falta d’água.

A questão, considerada crônica em Americana, levou a uma troca na superintendência do DAE, com a saída de Carlos Cezar Gimenez Zappia e a entrada de Marcos Morelli.

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) também tem acompanhado o problema na cidade, após abrir um PAA (Procedimento Administrativo de Acompanhamento) em janeiro deste ano.

A portaria integra uma ação civil, que está tramitando desde 2020 na 4ª Vara Cível da cidade, da qual o DAE e a prefeitura são alvos.