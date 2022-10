Falta d’água afeta condomínio e vira jogo de empurra em Americana

10 SEM AGUA CAPA.JPG

Há quase uma semana, 896 famílias do Condomínio Parque Asteca, no Machadinho, em Americana, estão convivendo com racionamento de água. O abastecimento é suspenso no período das 13 às 18 horas e depois novamente, às 22h até a madrugada.

A síndica da unidade, Amanda Xavier, alega que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) fornece água apenas para 20% da demanda dos moradores. A situação virou um jogo de empurra, pois a autarquia recomenda que o condomínio verifique suas instalações internas.

O técnico de informática Eduardo Roberto Rodrigues está inconformado com a falta de solução.

“Em casa estamos sem lavar roupas já faz uma semana. Minha filha trabalha o dia todo e nem sempre consegue tomar um banho antes de ir para faculdade. Tem situações em que ligamos para que volte logo depois dos estudos, enquanto ainda tem água. É uma corrida contra o tempo até para tomar banho”, relata.

Segundo ele, a esposa espera o fim de semana para lavar as roupas na casa da mãe dela. “Não temos condições de lavar roupa, pois não podemos deixar outras famílias sem água para outras necessidades.”

A síndica disse que nesta quinta um funcionário do DAE esteve no condomínio e constatou que não tinha nenhum problema no interior da unidade.

“Ele [servidor] nos confirmou que a água está chegando da rua com baixa vazão e por isso não consegue abastecer a caixa. Somente nesta semana já adquirimos quatro caminhões-pipas, mas infelizmente, esse custo vai pesar no bolso dos condôminos que pagarão a conta, não é justo”, afirma Amanda.

RESPOSTA. Já o DAE informa que de acordo com a NBR 12218 e com a Resolução ARES PCJ n°50/2014, a pressão dinâmica mínima nas redes distribuidoras deve ser de 10 MCA (metro de coluna d’água). Conforme demonstrado in loco por duas vezes à representante do condomínio, é possível confirmar que a pressão da rede está dentro do limite citado.”

A síndica ressaltou ainda que essa demanda não resolve o problema, pois o mínimo necessário para o abastecimento é de pelo menos 20 MCA, como ocorria anteriormente.