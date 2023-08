Falsa bomba foi feita com cabos de vassoura na Vila Dainese, em Americana

Uma suspeita de bomba mobilizou a PM (Polícia Militar) e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), na manhã desta quarta-feira (16), na Vila Dainese, em Americana. Somente após a chegada do esquadrão antibombas, que veio de São Paulo, é que foi confirmado que o artefato, na verdade, era falso e fabricado apenas com cabos de vassoura e fios coloridos.

Polícia mostra o simulacro de bomba encontrado em Americana – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Dois homens que foram vistos segurando uma caixa com o material foram detidos e depois liberados após prestarem depoimento. A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha esteve na Rua Coelho Neto, onde a caixa foi deixada.

“As circunstâncias serão apuradas posteriormente pela Polícia Civil. Por enquanto, temos relatos de testemunhas que viram os dois homens que acharam a caixa com o material em uma praça no bairro e depois abandonaram-na por aqui”, disse a delegada.

Simulacro de bomba na Vila Amorim – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

A dona de casa Elza Maria da Cruz disse tinha acabado de chegar em casa, por volta das 10 horas, quando achou a caixa aberta em frente ao seu portão.



“Chamei um vizinho que veio olhar. A gente sempre vê essas coisas pela televisão e desconfiei que seria uma bomba. Depois chamamos a polícia e desde então não pude entrar em casa”, desabafou a moradora.

O Gate chegou por volta das 16 horas e, após usar um equipamento de raio-x, confirmou que a bomba era falsa.



O aspirante a tenente Marcos Sotero, da PM, afirmou que o local foi isolado até a chegada do grupo antibomba.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Somente depois da análise da equipe especialista confirmamos que na verdade era um simulacro. Não sabemos a intenção de quem fez isso, mas levando em conta o roubo a carro-forte que ocorreu na noite desta terça-feira, em Santa Bárbara, tomamos todas as medidas de segurança necessárias”, afirmou Sotero.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com o policial, antes da análise do Gate, os agentes já desconfiaram que a bomba era falsa, pois os fios estavam soltos e não estavam ligados a um dispositivo eletrônico que poderia ser detonado remotamente, mas foi necessária a análise dos policiais especializados para realizarem a confirmação. A caixa com os materiais foi apreendida e levada à delegacia.