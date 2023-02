Fabricante de respiradores para Covid do HM é investigada pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Americana instaurou inquérito para apurar se os responsáveis pela empresa Ventmed, fabricante dos 12 respiradores comprados pela prefeitura para pacientes com Covid-19, teriam cometido crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Paralelo a investigação conduzida pelo 3º DP (Distrito Policial), a administração municipal cobra, na Justiça, a devolução dos R$ 500,4 mil gastos com os aparelhos comprados em 2021. Os equipamentos teriam apresentado problema e tiveram o uso proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Em relatório feito por médicos e enviado à Vigilância estadual e à Promotoria de Justiça de Americana, que apura o caso em inquérito, a Secretaria de Saúde do município diz ser impossível estabelecer correlação entre óbitos e os respiradores comprados para serem usados no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O inquérito policial foi instaurado em dezembro do ano passado a pedido do Ministério Público para apurar eventual crimes previstos no artigo 273 do Código Penal Brasileiro.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo informou que a investigação está sendo conduzida pela delegada do 3º DP, Sandra Aparecida Santarosa, que nos próximos dias pretende colher o depoimento das partes envolvidas. “Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial”, encerra a nota.

Aparelhos foram comprados em 2021, por R$ 500,4 mil – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O LIBERAL apurou, no entanto, que três servidores da prefeitura foram intimados para prestarem depoimento no próximo dia 27. E que a delegada pediu à Justiça mais prazo para concluir a investigação. Em nota, a administração municipal disse que desconhece eventuais intimações ou depoimentos já prestados por servidores.

PROCESSO. A Prefeitura de Americana entrou, em setembro do ano passado, com processo contra a Avante Comércio Atacadista de Instrumentos Hospitalares, empresa da qual havia comprado os respiradores em abril de 2021. A administração pede a devolução do dinheiro investido.

Na ação, o Executivo diz ter sido impedido de usar os aparelhos porque houve constatação de mau funcionamento por servidores da área da saúde e por um laudo técnico e também por conta da proibição, pela Anvisa, da comercialização, distribuição, fabricação e utilização de todos os respiradores Ventmed.

O advogado que representa a Avante, Cristiano Jatobá, disse que a empresa apresentará manifestação quando for citada ou intimada. Destacou ainda que a Avante não é a fabricante do produto e que na época da negociação apresentou à prefeitura todas as licenças vigentes que lhe haviam sido disponibilizadas, as quais atendiam rigorosamente as exigências do contratante.

Sobre a ação, a prefeitura afirmou apenas que o processo está em tramitação. O LIBERAL tentou localizar a Ventmed para comentar os fatos, sem sucesso.