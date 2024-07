Fabricação de produtos químicos gera a maior média salarial de Americana

Na FAM, curso de engenharia química ajuda a formar profissionais para o setor - Foto: Divulgação

O setor de trabalho com a maior média salarial em Americana é o de fabricação de produtos químicos. A constatação foi feita por meio do Cadastro Nacional de Empresas, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) neste mês, com dados referentes a 2022. O “pódio” ainda conta com metalurgia, assim como pesquisa e desenvolvimento científico.

A pesquisa revelou que, em média, os profissionais da fabricação de produtos químicos ganham R$ 8.740,56. Isso equivale a 7,2 salários mínimos – no levantamento, foi considerado o salário mínimo de R$ 1.212,00.

A título de comparação, a média salarial de Americana é de R$ 3.237,18, equivalente a 2,7 salários mínimos. Ou seja, a fabricação de produtos químicos tem uma média salarial quase três vezes superior ao restante da cidade.

Para o professor de engenharia química da FAM (Faculdade de Americana) Renato Nonato, a localização do município pesa a favor da valorização dos trabalhadores. Além disso, a escassez de profissionais aumenta a oferta salarial do setor químico.

“Há muitas empresas químicas da região, dos mais diversos setores, com destaque para indústrias farmacêuticas, têxteis e de transformação plástica de maneira geral. Além das empresas químicas na cidade, a proximidade com outros polos em cidades próximas, como a petroquímica, por exemplo, expande ainda mais as oportunidades”, disse ao LIBERAL.

“Há pouca formação de engenheiros químicos no Brasil, cerca de 1,3 mil engenheiros formados por ano no País. Isso torna o mercado extremamente escasso e faz com que os poucos engenheiros formados sejam disputados. Soma-se a isso a boa formação dos profissionais da região. O reflexo disso é o aumento dos salários”, completou o professor.

O segundo lugar do ranking é da metalurgia, que paga, em média, R$ 7.469,46 por mês aos seus funcionários, equivalente a 6,2 salários mínimos. No geral, a área tem como carro-chefe a fundição e fabricação de tubos, assim como a produção, comercialização e processamento de metais ferrosos e não ferrosos. Essa gama de metais conta com ferro, aço, alumínio, cobre, e demais itens do gênero.

“Na engenharia mecânica, consideramos o ramo da metalurgia extremamente abrangente e, de modo geral, podemos dizer que são os estudos dos metais, que vão desde a extração dos minérios na natureza, passando pelo beneficiamento e sua transformação. Em nossa região, trabalhamos mais o beneficiamento, transformação e a melhoria e tratamento dos metais e suas respectivas ligas”, explica o engenheiro mecânico Carlos Donisette Caricilli.

Em toda a RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia é dona da maior média salarial, com R$ 5.011,37. Isso equivale a 4,1 salários mínimos. Além disso, o município é dono da segunda maior média de toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas), atrás apenas de Paulínia, que tem salário médio de R$ 5.527,47.

Veja qual é o valor médio dos salários na região

Americana | R$ 3.237,18

Santa Bárbara | R$ 3.014,39

Nova Odessa | R$ 3.294,99

Sumaré | R$ 4.206,88

Hortolândia | R$ 5.011,37

Os salários médios por área de atuação

AMERICANA

Área de atuação | Salário médio

Fabricação de produtos químicos | R$ 8.740,56

Metalurgia | R$ 7.469,46

Pesquisa e desenvolvimento científico | R$ 7.434,83

SANTA BÁRBARA

Atividades de serviços financeiros | R$ 6.895,87

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | R$ 6.296,11

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | R$ 6072,79

NOVA ODESSA

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | R$ 7.189,08

Atividades de serviços financeiros | R$ 6.671,77

Fabricação veículos automotores, reboques e carrocerias | R$ 6.501,75

SUMARÉ

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde | R$ 11.588,72

Fabricação de produtos minerais não-metálicos | R$ 9.992,81

Metalurgia | R$ 9.937,00

HORTOLÂNDIA

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | R$ 10.233,82

Fabricação de produtos químicos | R$ 8.304,57

Telecomunicações | R$ 8.084,57

Fonte: IBGE

