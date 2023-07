Fábrica de ‘madeira plástica’ vai gerar 70 empregos diretos

Empresa In Brasil anunciou nesta terça-feira a implantação de uma fábrica em Americana

Marco Adriani Sterle, representante da empresa, se reuniu com o Prefeito de Americana para anunciar a instalação - Foto: Divulgação - Secom

A In Brasil, empresa fabricante de madeira plástica para itens de luxo, anunciou nesta terça-feira a implantação de uma fábrica em Americana. A expectativa é de que a unidade, que será a segunda do grupo no Brasil, gere 70 empregos diretos.

Na primeira etapa do projeto serão investidos R$ 42 milhões para instalação da linha de produção no Complexo Industrial Fibra.

O grupo desenvolveu uma tecnologia que permite a reciclagem do chamado “plástico não comum”, que não pode ser processado em outras plantas de reciclagem e tinha como destino os aterros sanitários. A estimativa da empresa é processar seis mil toneladas do resíduo por mês na cidade.

“O plano está em andamento. Neste momento, estão sendo providenciados contratos de locação do espaço industrial, transferência de funcionários das áreas de vendas, marketing e logística para Americana”, explica o representante da empresa, Marco Adriani Sterle.

Além da planta industrial, a In Brasil planeja uma “escola de negócios” no município. O objetivo é a formação dos clientes em todas as especialidades para projeto e venda dos produtos.

“A administração tem dado todo o suporte necessário para a vinda da empresa. Estamos muito confiantes que aqui a empresa encontrará o ambiente necessário não só para a implantação que já está em curso, mas para uma possível expansão dos negócios”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.