Fábrica atingida por incêndio deverá ser demolida, diz Defesa Civil de Americana

Terceiro andar do prédio de uma empresa vizinha também precisou ser interditado para avaliação

Bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A fábrica de velas atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (29), na região do Werner Plaas, em Americana, terá de ser demolida, de acordo com a Defesa Civil do município.

Segundo o diretor do órgão, João Miletta, toda a estrutura do prédio foi danificada e precisará ser derrubada. Por conta das chamas, as paredes da empresa, chamada Velas Master, foram todas afetadas. A fábrica não tinha seguro.

“Se houver o laudo de um engenheiro afirmando que dá para preservar, tudo bem. Do contrário, terá, sim, de ser derrubada, pois o incêndio abalou a estrutura e ocasionou muitas trincas”, disse.

Miletta afirmou ainda que, por conta da alta temperatura causada pelo fogo, o terceiro andar do prédio de uma empresa vizinha também teve de ser interditado para avaliação.

Relato

Um dos proprietários da empresa contou a Miletta que, nesta quinta, chegou ao local por volta de 5h, acendeu um tambor para derreter a parafina e foi fazer café. Ao retornar, as chamas já tinham tomado conta do espaço. Ele ainda tentou controlar o incêndio com extintores, porém, o fogo se espalhou rapidamente.

Bombeiros estiveram no local e controlaram o incêndio. Não houve feridos, apenas danos financeiros, que não foram contabilizados pela empresa.

Colaborou Junior Guarnieri