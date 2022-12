Extinção de cargos na câmara é adiada para próxima legislatura

A Câmara de Americana adiou por dois anos a extinção de sete cargos comissionais que, até então, seriam extintos em 1º de janeiro de 2023. Segundo texto aprovado nesta quinta-feira pelo Legislativo, as funções deixarão de existir em 1º de janeiro de 2025, ou seja, apenas na próxima legislatura.

O texto, assinado por diferentes parlamentares, teve 13 votos favoráveis e quatro contrários, dos vereadores Dr. Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT) e Vagner Malheiros (PSDB).

Texto assinado por diferentes parlamentares foi aprovado durante a sessão ordinária desta quinta-feira – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A extinção dos cargos – todos de assessor – visa atender aos apontamentos do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), que diz que existe um excesso de cargos comissionados na câmara. O problema, inclusive, tem sido motivo de rejeição das contas da Casa desde 2015.

A extinção foi determinada em dezembro de 2019, por meio de decreto, quando o presidente da câmara era Luiz da Rodaben, e passaria a valer em janeiro de 2021.

No entanto, por conta da pandemia, houve o adiamento para janeiro de 2023. Agora, a menos de um mês para a medida entrar em vigor, o Legislativo decidiu postergar mais uma vez, por meio de uma emenda.

Segundo os autores, a Casa já deu início aos trâmites para realização de um concurso público, mas precisa manter sua estrutura até a contratação das pessoas aprovadas.

Os ocupantes desses cargos que serão extintos, portanto, “serão imprescindíveis para continuar enfrentando os desafios do próximo ano”, de acordo com os parlamentares. O concurso deve ocorrer no próximo ano.

CONCURSADOS. Também nesta quinta, a câmara aprovou a criação de dois cargos de oficial de informática, que serão preenchidos por meio de concurso.

“Temos sentido a necessidade de mão de obra mais técnica, em especial quando se trata de tarefas que exigem maior conhecimento e especialidade na execução daquele trabalho”, argumenta a Mesa Diretora.

Houve 16 votos favoráveis e uma abstenção, da vereadora Professora Juliana. “Hoje eu não tenho condição de avaliar, realmente, o quanto isso, neste momento, é a prioridade dessa Casa”, justificou a parlamentar.