Exposição terá 1,5 mil orquídeas na Fidam neste fim de semana

A Fidam (Feira Industrial de Americana) recebe neste fim de semana mais uma edição da Exposição Nacional de Orquídeas. Com entrada gratuita, o evento também terá a venda de flores na próxima sexta-feira, sábado e domingo. Serão 25 expositores de vários estados e municípios, que vão mostrar ao públicos 1,5 mil espécies.

De acordo com o presidente do Círculo Americanense de Orquidófilos, Jean Falcade, a expectativa do grupo organizador é receber um bom público, principalmente por conta dos anos em que a exposição não foi realizada, em razão do período mais agudo da pandemia de Covid-19.

Jean Falcade preside o Círculo Americanense de Orquidófilos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Essa exposição vai reunir um nível alto de plantas e colecionadores. Além disso, o espaço vai estar muito bonito porque coincide com a época de floração de várias espécies de orquídeas”, comenta.

A venda de mudas de orquídeas, adubos, insumos e acessórios acontece a partir das 8 horas, na sexta-feira. A abertura da exposição tem início previsto para às 16 horas, no mesmo dia, e fechamento às 20 horas.

No sábado, o evento começa às 8 horas e segue até as 20 horas. Já no domingo, a Exposição Nacional inicia às 8 horas e termina às 17 horas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A comercialização será realizada por 11 vendedores dos estados de São Paulo e Goiás, especializados nessas flores, com mais de 8 mil unidades disponíveis para colecionadores e produtores.

O evento contará ainda com estacionamento gratuito e praça de alimentação. Um roteiro para os orquidários de Americana e Santa Bárbara d’Oeste também será divulgado.