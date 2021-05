Exportações em Americana aumentam 177% no primeiro quadrimestre

As exportações em Americana aumentaram 177% nos primeiros quatro meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2020. As indústrias da cidade venderam ao exterior US$ 153 milhões entre janeiro e abril. Nesses mesmos meses do ano passado, foram exportados US$ 55 milhões.

Os setores que se destacaram foram pneumáticos novos de borracha e também resíduos de metais, materiais que podem ser reaproveitados em outros processos industriais. Na RPT (Região do Polo Têxtil), as vendas ao exterior somaram US$ 345 milhões, aumento de 62% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020.

A mesma tendência ocorreu de maneira geral na RMC (Região Metropolitana de Campinas), segundo o Observatório da PUC-Campinas. Em abril, as exportações da região aumentaram 57%, com estaque para o setor automobilístico e máquinas para construção civil.

Economista do Observatório PUC-Campinas, Paulo Ricardo da Silva Oliveira analisou que, aliado a um saldo positivo de 23 mil empregos gerados na RMC este ano, o crescimento das exportações desponta como um indício da retomada das atividades no setor externo. Ele indicou que os resultados estão acima do esperado para o início deste ano.

Paulo Oliveira, da PUC-Campinas, fala sobre resultados positivos – Foto: PUC-Campinas / Divulgação

O especialista ponderou que o cenário em março e abril do ano passado já estava bastante prejudicado pela pandemia, e que uma comparação com esse período tende a mostrar crescimento.

Somente em abril, o crescimento nas exportações em Americana ficou em 348%. A cidade vendeu ao exterior US$ 52 milhões no mês passado, contra US$ 11 milhões em abril de 2020, pior mês do primeiro quadrimestre.

O relatório elaborado pelo Observatório da PUC-Campinas também ressalva que os dados sofrem efeitos da inflação e da própria alta do dólar.

“Agora a questão é se esse movimento relativamente positivo se sustenta, esses sinais de retomada dependem basicamente do controle da pandemia. Seja através do distanciamento físico, seja por vacinação. Nossas taxas aqui na RMC não chegaram a 10% da população com a segunda dose”, disse o economista, que junto com o Observatório faz análises mensais dos índices da pandemia.

IMPORTAÇÕES

Indicador do nível de atividade industrial, as importações também cresceram na região este ano. No acumulado do ano, a RPT importou US$ 908 milhões, 23% a mais que no mesmo período de 2020.

O destaque ficou para Santa Bárbara d’Oeste, que teve o maio aumento percentual, de 43%, e importou US$ 45 milhões. Em valores absolutos, Sumaré tem o maior montante de importação, com US$ 399 milhões.