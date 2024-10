Expodeps tem maior edição de todas, diz presidente da Acia

Feira de prestadores de serviços começou nesta quarta e conta com a presença de 75 empresas na Fidam, em Americana

A 8ª edição da Expodeps (Feira das Empresas Prestadoras de Serviços), que teve início nesta quarta-feira (16), na Fidam (Feira Industrial de Americana), é a maior de todas. A afirmação foi feita pelo presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes, na abertura do evento.

Neste ano, são 75 empresas participantes e 80 estandes, com negócios voltados à educação, tecnologia, comunicação, marketing, finanças, energia, veículos, imóveis e incorporadoras. A feira segue nesta quinta-feira (17), das 14h às 21h.

Oitava edição da Expodeps começou nesta quarta e espera atrair 3,5 mil pessoas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Mostra a força da nossa região, do setor de serviços, o qual nós representamos. Sabemos da importância da indústria, das máquinas e da produtividade. Sabemos que, no comércio forte, os produtos a serem vendidos são importantes”, disse Marcelo.

“O setor de serviços é um dos setores que mais emprega hoje. É um setor que precisa cada vez mais de representantes para defender os nossos interesses”, completou o presidente da Acia, que é organizadora do evento.

Mulheres nos negócios

Já a vice-presidente da associação e coordenadora da Expodeps, Elza Cassitas Sferra, destacou a presença feminina na feira.

“Temos muitas mulheres aqui, muitas empresárias. O pessoal acha que é só para homem, mas estamos aqui para fazer para nós, sempre ao lado, e realizamos tão bem quanto.”

O dia de abertura do evento contou também com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi (PL). Ele representou a administração na ausência de Chico Sardelli (PL), que não compareceu por conta de agenda em São Paulo.

Expodeps reúne prestadores de serviços na Fidam – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ele falou sobre a importância das empresas locais. “Hoje, quem leva o nome da cidade, quem gera empregos aqui em Americana, são as empresas que estão aqui há muitos anos. Quase 90% da feira hoje são empresários de Americana”, ressaltou Odir.

Público

A expectativa da organização é que cerca de 3,5 mil pessoas passem pela Fidam nos dois dias de evento. Com as oportunidades de negócio, também é esperada que haja uma movimentação de R$ 3 milhões entre visitantes e expositores.