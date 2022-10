Expodeps faz balanço positivo com o término da 6ª edição

Exposição contou com 80 estandes de diversas áreas - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Realizada nesta quarta e quinta-feira, a 6ª edição da Expodeps foi bem avaliada por organizadores e visitantes. O evento, que é considerado o maior do Estado em negócios e prestação de serviço, aconteceu na Fidam (Feira Industrial de Americana) e reuniu 2 mil pessoas ao longo dos dias. Para a edição de 2023, 98% dos expositores já reservaram espaços.

A exposição contou com 80 estandes de diversas áreas. Segundo a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), os empreendedores conseguiram fechar acordos com novos fornecedores e consumidores.

Para o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, a conferência foi positiva. “A Expodeps atendeu todas expectativas dos organizadores no número de visitantes, atendeu do ponto de vista dos expositores, das empresas que lá estavam, não só no volume de visitantes, mas na geração de negócios. Tanto que o índice de renovação para a próxima Expodeps foi de 98%, isso demonstra que todos os objetivos foram atendidos”, disse ao LIBERAL.

A próxima edição da Expodeps será realizada em maio de 2023, com datas a serem definidas. Ainda de acordo com a Acia, a entidade busca novos empreendedores para a cidade, apostando no bom eixo logístico no Estado para atrair novas indústrias e comércios.

