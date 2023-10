Expodeps começa nesta quarta com 66 empresas em 77 estandes

Feira é uma oportunidade para as prestadoras de serviços apresentarem seus produtos e soluções; expectativa da Acia é atrair mais de 3 mil empresários

A 7ª edição da Expodeps (Feira das Empresas Prestadoras de Serviços) tem início nesta quarta-feira (4), das 14 às 21 horas, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Evento espera negociações na casa dos R$ 3 milhões em dois dias – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O evento é organizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e reúne 66 empresas dos segmentos de informática, imobiliárias, escolas, consultorias e decorações, entre outros, em 77 estandes.

A feira é considerada importante para o calendário empresarial da região, já que é uma oportunidade para as prestadoras de serviços apresentarem seus produtos e soluções.

A expectativa da Acia é atrair mais de 3 mil empresários e fechar negócios de até R$ 3 milhões nos dois dias de evento — nesta quarta e quinta.

Além disso, as empresas que integram a Expodeps participam nesta quarta de uma rodada de negócios com o objetivo de estreitar relações com demais empresários.

“É uma maneira de fomentar a economia”, disse José Renato de Andrade, coordenador da feira.

O evento também conta com palestras gratuitas, workshops e apresentações de inovações, sendo que todos estão abertos ao público.

Haverá espaço de estacionamento e praça de alimentação.