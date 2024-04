Expo Bairros tem 4ª edição no sábado e traz serviços oftalmológicos como novidade, em Americana 

Evento gratuito é voltado para moradores do Parque Novo Mundo, Parque Universidade e Nilsen Ville

A Sambanom (Sociedade Amigos e Moradores dos Bairros Parque Novo Mundo, Parque Universitário e Nielsen Ville e Jardim Primavera) realiza neste sábado (27), em Americana, a 4ª edição do Expo Bairros.

O evento gratuito tem apoio do LIBERAL e será no salão paroquial da igreja São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo, a partir das 17h.

Feira tem o intuito de fomentar o comércio dos bairros participantes – Foto: Expo Bairros/Divulgação

A feira tem o intuito de fomentar o comércio dos bairros participantes e contará com cerca de 40 comerciantes expondo seus produtos – maior número desde a primeira edição do evento.

Além disso, a Expo Bairros terá serviços oftalmológicos gratuitos como principal novidade. Serão feitos testes de visão, trocas de plaquetas e limpezas de óculos, em parceria com a Ótica Barbosa.

O evento apresenta ao público uma gama de produtos variados, com expositores de diferentes segmentos, com o objetivo de impulsionar as vendas locais.

A feira também conta com uma praça de alimentação. Para as crianças, haverá trenzinho e guloseimas gratuitas.

O organizador do evento, Jean Mizzoni, fala sobre a importância da adesão do público.

“Vamos ter trenzinho para as crianças, algodão doce e pipoca, tudo gratuito. Precisamos que as pessoas venham usufruir de tudo que está sendo oferecido”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.