Explosão no Parque Gramado queima 20% do corpo de criança

A explosão de um tacho, na noite do último sábado, na Rua Florindo Bosquiero, no Parque Gramado, em Americana, deixou Cecília Antunes Araújo, de 2 anos e 10 meses, com 20% do corpo queimado. O acidente também feriu a mãe da criança, a auxiliar geral Letícia Antunes, 22 e o sogro dela, de 47.

Ao LIBERAL, nesta segunda-feira, Letícia relatou que eles haviam se reunido na casa do namorado e que ela estava com a filha ao lado oposto do tacho, que seria aceso pelo sogro.

“Quando ele foi colocar álcool caiu na moto, que provavelmente estava vazando gasolina, de acordo com o que me disse o policial. Com o vento, [o fogo] acabou indo em nossa direção.”

A criança foi socorrida antes da chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros ao PS (Pronto-Socorro) Afonso Ramos, em Santa Bárbara, pelo namorado da mãe de Letícia.

“Ontem [domingo] à noite conseguimos fazer a transferência para o Hospital das Clínicas da Unicamp, onde já fizeram curativos. Ela está com o lado esquerdo, perna e braço e, também lateral direita do corpo, e um pouquinho da orelha e do rostinho, queimados”, relatou Letícia.

A auxiliar conta que teve queimadura na coxa, mas ainda não procurou auxílio médico para não sair de perto da filha.

“Meu coração está apertado. Quero que minha filha fique bem logo. Mal posso esperar para a Cecília ter alta para poder celebrar o novo nascimento dela”, concluiu.

O sogro de Letícia foi atendido no dia do acidente, e encaminhado ao Hospital São Lucas. Ele passa bem.