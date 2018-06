Experiência e iniciação entre a equipe de voluntários

Um dos principais alicerces da festa de São João Batista, o voluntariado é primordial para a realização da quermesse. São eles que fazem o evento acontecer com serviços e uma estrutura aprimorada a cada ano. Os voluntários são a alma da festa e atuam em diversas frentes, desde o preparo dos alimentos, passando pelo atendimento nas barracas e nos caixas, até o suporte de um modo geral para garantir sempre a melhor edição.

Ao todo, são cerca de 200 pessoas, tanto da comunidade de Carioba quanto de outros bairros vizinhos, que “emprestam” seu tempo, disponibilidade, amor e energia em prol da igreja. Uma missão que tem atraído novos membros que podem contar a experiência da velha-guarda da festa. Foto: Divulgação

O LIBERAL ouviu a história de alguns desses voluntários. “A vontade é dar o melhor de mim para que a festa seja um sucesso, e acho que esse é o sentimento de todos os voluntários que atuam no evento, para que seja sempre melhor do que a do ano anterior”, disse o empresário aposentado Carlos Roberto Lopes, de 66 anos. “A gente ama estar ali, procuramos ajudar sempre da melhor maneira possível e fazer o melhor em prol da comunidade”, completou o aposentado Sidnei Aparecido Baptista, de 80 anos.

Dedicação que cativa gerações

Uma das preocupações da festa de Carioba é passar o amor da comunidade para as novas gerações. E isso pode ser exemplificado com a presença de Ilona Casagrande Ujfalusi, de apenas 10 anos, no evento. Ela se inspira na participação dos pais, que também são voluntários. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Eu via meus pais e aí eu comecei a ajudar também”, contou Ilona. “Eu costumo fazer os pedidos dos clientes e, às vezes, ajudo na cozinha. É muito legal porque, quando você está preparando a comida, você se sente uma grande cozinheira. Também me sinto útil e fico orgulhosa”, completou a pequena, que também gosta de se divertir nos brinquedos e comer cachorro-quente e canjica.

Voluntário há mais de duas décadas

A história do aposentado Sidnei Aparecido Baptista, de 80 anos, mais conhecido o Turcão, se confunde com a da própria festa. “Eu já nem lembro mais quanto tempo faz que eu sou voluntário, mas faz mais de 25 anos”, brincou Baptista, um dos responsáveis pelo prato que é o carro-chefe da festa: o galeto. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“São vendidos mais de 800 galetos por noite”, contou o voluntário. Frequentador assíduo da comunidade, Turcão se casou na igreja de Carioba, em 1965, e, depois, também celebrou as Bodas de Ouro sob a proteção de São João Batista. “Tenho uma ligação forte com a comunidade”, ressaltou.

Pela primeira vez como voluntários

Quem também vai atuar como voluntário pela primeira vez é o casal Reinaldo Correa de Abreu, 61, e Matilde Calore de Abreu, 55. “Fomos convidados a participar e resolvemos ajudar”, disse Reinaldo. “Até o ano passado, eu trabalhava e não tinha disponibilidade para participar, mas me aposentei e, agora, tenho mais tempo para ajudar”, comentou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Questionado sobre a expectativa de colaborar com a realização do evento, ele previu: “Será um grande aprendizado”. E completou: “Se a gente não tivesse esse tipo de trabalho voluntário, a festa não se realizaria. O voluntariado é essencial para a comunidade e eu estou muito feliz em poder fazer minha parte”.

Um legítimo filho de Carioba

O aposentado Carlos Roberto Lopes, 66, é um novo voluntário na festa de Carioba. “Veio o convite, falei com a coordenação e resolvi ajudar, porque sou filho de Carioba”. Os pais de Lopes conheceram na festa, ainda na década de 1950. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Então, para mim, tem um lado emocional muito forte. É uma grande responsabilidade e estou ansioso para começar”, disse o aposentado há poucos dias do início das festividades. Carlos, que também costuma frequentar as missas na igreja, citou ainda que ele, praticamente, nasceu em Carioba. “Mesmo sem participar como voluntário nos outros anos, eu sempre estive presente nas festas da comunidade”.