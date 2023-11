Expectativa é de que vitória de Milei mantenha boa relação comercial entre a região de Americana e a Argentina

Javier Milei, de 53 anos, foi eleito presidente da Argentina - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar das propostas radicais apresentadas pelo recém-eleito presidente argentino, Javier Milei, o presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone, demonstra confiança de que a vitória do candidato não enfraquecerá as relações comerciais entre Brasil e Argentina, uma das maiores parceiras comerciais das indústrias da RPT (Região do Polo Têxtil).

Cervone destaca a importância de fortalecer o Mercosul – bloco econômico integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai – e implementar com urgência o acordo com União Europeia para impulsionar a economia e as indústrias regionais.

O acordo com a União Europeia, segundo o presidente do Ciesp, resultará na eliminação da maioria das tarifas sobre bens manufaturados no comércio bilateral, proporcionando oportunidades significativas para o aumento de investimentos, exportações, criação de empregos e avanço tecnológico.

Milei propõe a manutenção dos acordos de livre comércio entre os países do Mercosul, mas a TEC (Tarifa Externa Comum) — um imposto cobrado pelos membros para importação de países de fora do bloco — seria eliminada. Na prática, isso possibilitaria que cada país estabelecesse acordos de livre comércio com outras nações que não fazem parte do Mercosul.

De acordo com dados do Comex Stat, sistema do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a Argentina é um parceiro comercial importante das cidades de Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, sendo o país que mais importa de Sumaré, o segundo de Santa Bárbara e Nova Odessa, e o terceiro de Americana.

Cervone comenta sobre a diferença entre o discurso de campanha e a prática, mencionando que, apesar dos desafios econômicos enfrentados pela Argentina, inclusive a falta de dólares, as relações comerciais com o Brasil têm resistido em momentos de ruptura política no passado.

As exportações da região para a Argentina entre janeiro e outubro deste ano – Foto: Editoria de Arte

Leandro Zanini, diretor titular do Ciesp de Americana, acredita ser cedo para avaliar o impacto nas exportações da região devido à transição do governo argentino e à incerteza sobre o modelo econômico adotado.

Nivaldo José da Silva, diretor titular do Ciesp de Santa Bárbara, espera que a eleição de Milei impulsione o crescimento argentino nos próximos anos.

Ele destaca a importância de o Brasil apoiar a Argentina em ações justas e sugere que o governo brasileiro possa aprender com as medidas de austeridade prometidas pelo novo presidente argentino.