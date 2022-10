‘Excesso’ de comissionados faz câmara ter as contas julgadas como irregulares

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) julgou irregulares as contas de 2021 da Câmara de Americana e aplicou uma multa de R$ 15,9 mil para o presidente da Casa, Thiago Martins (PV). Na decisão, publicada na última quinta-feira, o tribunal aponta que há um “excesso” de cargos comissionados.

Segundo o órgão, o problema tem sido motivo de rejeição desde 2015 e, mesmo assim, ainda não foi corrigido.

Martins argumentou, no entanto, que sete cargos serão extintos em 1º de janeiro de 2023, por conta de uma determinação de 2020 do então presidente da Casa, Luiz da Rodaben (Cidadania). A extinção, a princípio, valeria a partir de 2021, mas acabou adiada por causa da pandemia.

Câmara de Americana: alvo do Tribunal de Contas do Estado – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

No ano passado, o Legislativo americanense tinha 81 servidores comissionados, o que corresponde a uma média de 4,26 por vereador – ao todo, existem 19 parlamentares.

O TCE fez uma comparação com outras quatro câmaras de cidades com 200 a 300 mil habitantes – Itapevi, Jacareí, São Carlos e Sumaré – e constatou que todas estão com média inferior. Dessas, a que tem maior média é a de Jacareí, com 3,07.

São Carlos e Sumaré, mesmo com 21 vereadores cada, ficam abaixo de Americana tanto na média quanto no número absoluto, com um total de 45 e 57 comissionados, respectivamente.

O TCE também citou uma decisão proferida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) que considerou razoável um assessor por vereador para cada 100 mil habitantes. Ou seja, em Americana, o ideal seria que cada parlamentar tivesse dois assessores.

O tribunal apontou, ainda, irregularidades com relação “à ausência de atribuições de direção, chefia e assessoramento e a escolaridade exigida para provimento de alguns cargos”.

“Trata-se de irregularidade há muito recriminada por este tribunal, sem que a edilidade [câmara] tenha adotado qualquer medida para regularização”, escreveu o conselheiro Robson Marinho.

Procurado pela reportagem, Martins afirmou que o problema dos cargos comissionados já vem de antes de seu mandato e deve continuar nos próximos anos, quando ele não estiver mais na presidência – sua gestão termina ao final deste ano.

“Não tem nenhum tipo de irregularidade, não tem nada diferente, nada anormal no nosso mandato. Então, isso, para mim, é tranquilo. Até porque isso é natural. Não é o Thiago que teve a conta irregular. Todos os presidentes que passarem pela câmara antes ou pós-Thiago vão ter as contas irregulares por motivo dos cargos comissionados”, comentou.

De acordo com o vereador, um eventual corte dos cargos em comissão pode comprometer o funcionamento da câmara. Porém, ele disse que, mesmo assim, tem reduzido o número de servidores comissionados, o que, na sua visão, não deve ser suficiente para a Casa ter a aprovação do TCE em exercícios futuros.

“Já estamos diminuindo. Já foi cortado. Inclusive, agora em dezembro, já corta mais uma quantidade de novo, que não é pouca. E o próximo presidente terá menos cargo, porém terá as contas já rejeitadas também para o próximo biênio. Não precisa ser a Mãe Dináh para já dizer que ele nem assumiu a presidência e já vai ganhar a presidência com as contas rejeitadas”, declarou.