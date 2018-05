Exames serão suspensos na quinta e sexta-feira nas UBS’s

A coleta de exames laboratoriais das UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) de Americana será suspensa na quinta (30) e sexta-feira (1), de acordo com a prefeitura. A interrupção ocorre porque a empresa que processa esses exames é do município de Pinhais (PR) e está com dificuldade de transportar as amostras coletadas diante da crise de desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros

“O restante dos exames para pacientes internados, bem como os pedidos feitos na urgência e emergência, continuam normalmente”, disse a prefeitura. Ainda na área da Saúde, foram registradas ausências de funcionários por conta da dificuldade de locomoção, mas elas foram supridas com remanejamento de profissionais e não houve comprometimento dos serviços.

Os atendimentos de urgência, emergência e hemodiálise seguem normalmente no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas as cirurgias eletivas continuam suspensas. “A unidade continua aguardando a chegada de diversos materiais, inclusive medicamentos, mas por enquanto há estoque suficiente para garantir a assistência”, disse a prefeitura.

OUTROS

Diversos serviços foram suspensos ou restritos no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), como as cirurgias de cadelas e a fiscalização. O veículo do centro está sendo utilizado apenas para captura de animais feridos, doentes ou atropelados. “Quanto aos animais mortos, a busca está suspensa, porém o CCZ está recebendo na unidade”, trouxe a nota oficial.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) garantiu que o tratamento de água segue dentro da normalidade, com estoque operacional de produtos químicos. O serviço de tapa-buraco está restrito com a equipe própria da autarquia. “As equipes terceirizadas de tapa-buraco estão paradas, devido à falta de combustível e material para a recomposição do asfalto; as equipes terceirizadas que fazem manutenção em redes estão com 10% de redução e devem parar por falta de combustível”, explicou.