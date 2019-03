Exames para dengue são feitos em todas as UBSs de Americana

Para evitar sobrecarga no atendimento no pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, a Secretaria de Saúde de Americana definiu que todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) realizem o acolhimento aos pacientes que apresentarem suspeita de dengue, inclusive com a realização de exames. Os pacientes que necessitarem reidratação endovenosa ou apresentarem sinais de alerta de gravidade serão encaminhados ao Pronto-Atendimento do Zanaga ou ao próprio HM.

Os casos de dengue têm aumentado nas últimas semanas, principalmente em decorrência das altas temperaturas e excesso de chuvas, o que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Das 323 notificações realizadas pela Vigilância Epidemiológica Municipal, desde o início do ano, 88 tiveram confirmação de dengue, 125 casos foram descartados e 110 ainda aguardam resultado do exame. Dos casos positivos, apenas seis foram importados de outras regiões, sendo 82 contraídos no próprio município. Foto: Venilton Kuchler - Anpr

A Vigilância destaca que, desse total de confirmados, três estão relacionados à infecção pelo sorotipo 2, cuja virulência é comprovadamente maior que a dos outros três sorotipos existentes. Além disso, como há muito tempo a região não registrava a circulação do sorotipo 2, existe um aumento no risco de evolução para casos graves de dengue, isto porque pessoas infectadas por subtipos diferentes em um período de seis meses a três anos tendem a apresentar manifestações severas à doença.

A Unidade de Atenção à Saúde esclarece que toda pessoa que estiver com sintomas sugestivos para a dengue, deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima e informar esses sintomas. Nesse caso, ela irá passar por uma consulta com a enfermeira da unidade que, ao constatar febre acompanhada de pelo menos mais dois sintomas, irá solicitar dois exames, sendo um hemograma, para avaliar a situação clínica do paciente, e outro de sorologia para a dengue, o qual irá descartar ou confirmar o diagnóstico.

Os principais sintomas da dengue são febre alta e repentina, dores generalizadas pelo corpo, geralmente nos músculos e articulações, dor no fundo dos olhos, prostração geral, falta de apetite, dor de cabeça e, em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo, náusea, vômito e diarreia.

Em caso de suspeita, deve-se evitar a automedicação, tendo em vista que alguns analgésicos à base de ácido acetilsalicílico podem potencializar os efeitos da doença, causando hemorragias. O ideal é que o indivíduo procure pela unidade mais próxima, faça os exames, seja medicado adequadamente e permaneça em repouso durante o período de manifestação dos sintomas. Também é importante que a pessoa infectada faça ingestão de bastante líquido, principalmente água.

A transmissão da dengue somente ocorre pela picada do mosquito Aedes aegypti, contaminado. Para se evitar o mosquito é fundamental que a população colabore, não deixando a céu aberto recipientes que possam acumular água, os chamados criadouros, onde o mosquito realiza a postura dos ovos para se reproduzir. Os principais criadouros são pneus, latas, caixas d’água sem tampa, calhas entupidas, grelhas e ralos sem vedação, vasos com água e pratos de xaxins.

