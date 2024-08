Ex-zelador de igreja é condenado por estupro em Americana, mas recorrerá em liberdade

A pedido da defesa e com concordância do Ministério Público, juiz determinou regime semiaberto para idoso

Basílica Santo Antônio de Pádua, no Centro de Americana - Foto: Arquivo/Liberal

A 2ª Vara Criminal de Americana condenou a 8 anos de prisão um ex-zelador da Basílica Santo Antônio de Pádua pelo crime de estupro de vulnerável, por tentar beijar de maneira forçada e passar as mãos nos seios de uma menina de dez anos, dentro da igreja. A pedido dos advogados de defesa e com concordância do Ministério Público, ele poderá cumprir a pena em regime semiaberto. O zelador já foi solto da prisão.

O caso ocorreu em abril deste ano. Na ocasião, o homem, de 61 anos, foi preso na própria igreja após o reitor da basílica acionar a Polícia Militar.

A sentença foi dada pelo juiz Eugênio Clementi Júnior, no dia 8 deste mês, e publicada no dia seguinte. O magistrado considerou as alegações da defesa e da Promotoria para fixar a pena no mínimo previsto na legislação. O fato de ele ter confessado o crime, ser réu primário e idoso colaborou para que a punição fosse em regime semiaberto e ele fosse solto da prisão onde estava, em Sorocaba.

Ainda na sentença, o juiz determinou medidas cautelares: o zelador não poderá se aproximar a menos de 200 metros da vítima, seus familiares e testemunhas, tampouco poderá manter contato com eles.

Ao LIBERAL, o advogado André Marchi Campos, que defendeu o zelador, afirmou apenas que já apresentou recurso para reduzir a pena e buscar a absolvição. O caso tramita sob sigilo.

Histórico

Conforme a vítima relatou aos militares no dia da prisão, o crime ocorreu enquanto ela, a convite do zelador, fechava as portas e apagava as luzes da igreja. Ela teria sido beijada na boca e acariciada nos seios. O ato teria acontecido atrás do altar, em um ponto não coberto pelo sistema de videomonitoramento.

Após o ocorrido, o funcionário pediu para que a criança não contasse para ninguém. Mesmo assim, ela relatou para uma das professoras da catequese, que imediatamente procurou o padre. As informações foram divulgadas, na época, pela Polícia Militar.

Conforme consta no boletim de ocorrência, em depoimento à polícia, o zelador disse, inicialmente, ter abraçado a menina para consolá-la, pois ela estaria chorando em razão de um suposto atrito familiar.

Ele também afirmou ter dado um beijo na testa dela e outro no rosto. Segundo o detido, em determinado momento, a criança se assustou, pois achava que ele iria beijá-la na boca. E, quando ela virou o rosto, os lábios dela encostaram nos do suspeito, ainda de acordo com a versão dele.