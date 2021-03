Ex-vice-prefeito de Americana, Wladimir Faé morre aos 83 anos

Ex-vice-prefeito de Americana, Wladimir Angelino Faé faleceu na tarde desta terça-feira (16) aos 83 anos. A informação foi confirmada por familiares. O economista estava em sua casa quando passou mal e não resistiu, por volta das 14 horas.

Faé foi vereador e presidente da Câmara de Americana – Foto: Arquivo da família

De acordo com um dos seus filhos, o administrador Wladimir Angelino Faé Filho, de 55 anos, o industrial não estava se sentindo bem há alguns dias. O falecimento não teve relação com o novo coronavírus (Covid-19).

“Já vinha algumas dificuldades de fala, né. Já tinha o problema de Parkinson”, comentou Faé Filho.

Natural de Corumbataí (SP), Faé se mudou para Americana ainda criança, com cerca de 5 anos. Formado em economia pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas, era muito ativo politicamente e se elegeu vereador em 1968.

Durante seu único mandato no legislativo, o político também foi presidente da câmara no biênio 1971/1972. Esta foi a 6ª Legislatura da cidade.

Depois, em 1976, se elegeu vice-prefeito na chapa encabeçada por Waldemar Tebaldi (MDB), no primeiro mandato do ex-prefeito. Faé permaneceu no cargo durante todo o mandato, que foi de 1977 a 1983.

Além da política, Faé foi diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana.

O sepultamento está marcado para a manhã desta quarta-feira (17), no Cemitério dos Americanos, em Santa Bárbara d’Oeste. A cerimônia será restrita aos familiares.

Faé deixa a esposa Naira, de 78 anos, os filhos Frederico, Wladimir, Kleber e Virgínia, e os netos Wladimir, Vinicius, Rodrigo, Bruno e Alec.