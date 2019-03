Ex-vereador de Americana morre aos 70 anos

Faleceu na tarde desta terça-feira (12) o ex-vereador de Americana Moacir Leme, de 70 anos. O velório tem início previsto para as 21, no templo da Primeira Igreja Batista de Americana, na Rua Dom Pedro II, 215 – Centro.

Ele estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e lutava contra um câncer no intestino. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira (13), em horário ainda a ser definido, no Cemitério Parque Gramado. Foto: Câmara Municipal de Americana / Divulgação

Moacir foi o quinto vereador mais votado nas eleições municipais de 1982 e atuou no Legislativo entre os anos de 1983 e 1988. Nascido em Dracena, ela foi agraciado em 2015 com o título de cidadão americanense. A homenagem foi proposta pelo então vereador Davi Ramos, também já falecido.

Ele era membro da Primeira Igreja Batista de Americana e foi presidente da instituição Lar Batista de Crianças de Americana, a qual ajudou a fundar em 1990 e que presta atendimento a crianças de 1 a 5 anos.

Em nota, a Câmara manifestou pesar pela morte do ex-parlamentar. “Os vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Americana solidarizam-se e expressam seu pesar aos familiares e amigos, para que encontrem o conforto e o consolo em Deus. Que a dor da perda se encontre com o orgulho da lembrança de um pai e avô amoroso, um homem que dedicou sua vida ao próximo e um cidadão de bem”, diz o texto.