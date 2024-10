Ex-vereador de Americana, João Jorge é reeleito para terceiro mandato no Legislativo em São Paulo

João Jorge, vereador de São Paulo pelo MDB - Foto: Divulgação

O ex-vereador de Americana João Jorge (MDB) foi reeleito para seu terceiro mandato justamente como vereador em São Paulo, após conseguir 36.296 votos no último domingo (6), o que representou 0,63% dos votos válidos na capital paulista.

Atuante na zona leste na maior cidade do Brasil, ele afirmou em entrevista ao LIBERAL que sua missão é continuar trabalhando em prol da mobilidade urbana e outras necessidades do município.

João Jorge contou que a ida para São Paulo ocorreu em 2005, quando ainda fazia parte do PSDB, inicialmente com o objetivo de organizar o escritório político do então vereador Adolfo Quintas, que teve apoio do ex-deputado Vanderlei Macris.

Um ano depois, João Jorge foi candidato a deputado estadual pelo próprio PSDB e recebeu 8,5 mil votos somente na capital paulista. “Surgiu então o convite para ser candidato a vereador na capital. Somente em 2012 tentei a eleição, consegui 13,4 mil votos, mas não consegui o mandato”, relembrou João.

O político esperou por mais quatro anos e, em 2016, conseguiu 42,5 mil votos. Em 2020, João Jorge foi reeleito com 34 mil votos, sendo que atualmente ele é vice-presidente da Câmara de São Paulo.

João Jorge teve mais de 36 mil votos nas eleições 2024 em São Paulo – Foto: Divulgação

“Disputar uma eleição em São Paulo é muito difícil, devido à grande extensão territorial. Para atravessar alguns bairros da capital gasto mais tempo do que ir à casa da minha mãe, no Jardim Lisandra, em Americana”, comentou o político.

Com relação ao segundo turno para a Prefeitura de São Paulo, João Jorge deixou claro seu apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes, também do MDB, que tenta a reeleição contra Guilherme Boulos (PSOL).

Experiência

João Jorge destacou a experiência política que teve em Americana, que começou entre fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando teve um mandato como vereador pelo PDT, na legislatura de 1989 a 1992.

Ainda 1992, ele se filiou ao PSDB e participou do pleito como candidato a vice-prefeito, ao lado de Chico Sardelli, que encabeçava a chapa. A dupla não foi eleita.

Ele ainda foi candidato a prefeito de Americana em 1996 e 2000, bem como candidato a vice em 2004, mas sem conseguir ser eleito.

Atualmente ele é vice-presidente da Câmara de São Paulo – Foto: Divulgação

Para ele, Americana sempre foi um celeiro para grandes políticos e ele torce para que o prefeito reeleito Chico Sardelli (PL) faça um bom segundo mandato.

“Chico sempre foi obstinado, sempre teve o sonho de ser prefeito e conseguiu. Ele já sofreu várias injustiças às vésperas de outras campanhas. O fato de ele ser reeleito mostra que Chico conseguiu e que está no caminho certo”, destacou.

Por fim, João Jorge ainda lembrou dos políticos com os quais conviveu e que marcaram sua trajetória. Além de seu mentor, Vanderlei Macris, ele destacou os exemplos seguidos dos ex-prefeitos de Americana Ralph Biasi, Waldemar Tebaldi e Carrol Meneghel.