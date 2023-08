Ex-servidor e ex-locutor da Rádio Clube, Antonio Giongo morre aos 77 anos

Morador de Americana, ele foi funcionário da prefeitura por 45 anos e um dos incentivadores do programa Viola em Casa

O ex-servidor Antonio Giongo - Foto: Reprodução

Morreu nesta terça-feira (15), aos 77 anos, em Americana, o servidor público municipal aposentado Antonio Carlos Giongo. Ele é pai de Marcelo Giongo, atual diretor da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), da Prefeitura de Americana, e deixa a esposa Nice.

O velório do ex-servidor está previsto para começar nesta quarta-feira (16), às 7 horas, no Cemitério da Saudade, em Americana. O sepultamento está marcado para 10h30.

Giongo trabalhou por 45 anos na administração municipal, dos quais vários anos dedicados à Secretaria de Cultura. Ele também foi locutor da Rádio Clube (AM 580), na década de 70.

O locutor José Alberto Fuminho lembra que começou a trabalhar na Rádio Clube como faxineiro, mas foi Antonio quem lhe deu a oportunidade de trabalhar como técnico de som.

“Ele tinha um programa das 8 às 11 horas. Dono de uma voz grave tinha um gosto musical diferenciado, tocava Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, Frank Sinatra. Também tinha o momento social, em que falava os aniversários dos ouvintes e divulgava os bailes do Rio Branco. Foi uma pessoa muito humilde, fazia muito mais do que a sua função. Perdi mais do que um irmão”, desabafa Fuminho.

Diretor comercial no Grupo Liberal e ex-secretário de Cultura, Fernando Giuliani disse que Antonio era uma pessoa muito simpática e teve uma participação marcante na cultura em Americana.

“Ele sempre tinha o hábito de parar o carro e ficar em frente ao Teatro Municipal Lulu Benencase. Foi um dos grandes incentivadores do Programa Viola em Casa e viveu muito a cultura americanense”, lembra Giuliani.