Ex-promotor de Americana Antônio Duarte morre aos 75 anos

Duarte atuou no MP de Americana por 16 anos e também foi membro ativo do Lions Clube de Americana Centro

Morreu nesta quarta-feira (9), em Americana, o ex-promotor de Justiça da cidade, Antônio Duarte, aos 75 anos. Ao LIBERAL, o filho Antônio Duarte Júnior relatou que o pai teve uma parada cardiorrespiratória em sua casa, por volta de 18h30, e não resistiu.

Duarte era conhecido por sua atuação no Ministério Público de Americana, onde atuou por 16 anos entre 1989 e 2005, de acordo com informações do filho.

Aposentado do MP, ele também teve uma significativa participação comunitária na cidade, sendo membro ativo do Lions Club de Americana Centro, onde foi presidente por dois mandatos. Em reconhecimento aos seus serviços prestados à cidade, o advogado foi agraciado com o título de cidadão americanense.

Filho afirmou ainda que, após a aposentadoria, Duarte atuou por mais de 10 anos como consultor jurídico no escritório de advocacia da família.

“Meu pai foi muito presente na vida dos filhos e dos netos, sempre carinhoso. Uma pessoa extremamente justa e honesta. Certamente a pessoa que eu conheci que mais amou a profissão”, falou Duarte Júnior ao LIBERAL.

Ex-promotor deixa a esposa Filomena dos Santos Duarte, os filhos Antônio Duarte Júnior, Vitor Alexandre Duarte e André Ricardo Duarte e cinco netos.

O velório acontece nesta quinta-feira (10) no Cemitério da Saudade, em Americana, até as 15h, quando será realizado o sepultamento.