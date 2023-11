Ex-presidente da Fidam, Ronaldo Duarte morre aos 81 anos

Ele também foi proprietário do Hotel Cidade, da Padaria Barão e do jornal Diário de Americana

Morreu nesta quarta-feira (29), em Americana, o advogado e ex-presidente da Fidam (Feira Industrial de Americana) Ronaldo Baptista Duarte, aos 81 anos. De acordo com a família, o falecimento se deu por causas naturais.

O advogado e ex-presidente da Fidam Ronaldo Duarte – Foto: Reprodução/Redes sociais

Ronaldo foi presidente da Fidam no biênio 1996-1997. Ele também foi vice-presidente do Conselho Deliberativo da instituição na primeira metade dos anos 1990, quando a cidade passou por uma grave crise no setor têxtil devido à concorrência dos “Tigres Asiáticos” (Coreia do Sul, China e Singapura).

O atual presidente da Fidam, Leandro Zanini, lamentou o falecimento e enviou sentimentos a familiares e amigos.

Em 1994, Ronaldo foi entrevistado pelo Jornal do Brasil, tradicional periódico brasileiro do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre a situação da indústria têxtil em Americana. Ele disse que, no auge, a cidade produzia 25 milhões de metros de tecido por mês. Porém, com a crise, as empresas do município passaram a produzir apenas 10 milhões.

O conhecimento de Ronaldo sobre a área têxtil é explicado por ter sido proprietário da empresa Polifio. Na cidade, ele ainda foi dono do Hotel Cidade, da Padaria Barão (na Rua Dom Pedro II) e do jornal Diário de Americana, que circulou nos anos 1980.

Também atuou por décadas como advogado. Ele formou-se em 1972 e se desligou da função em 2018. Atualmente, seu filho Ronaldo Júnior cuida do escritório de advocacia.

Ronaldo deixa dois filhos e cinco netos. Ele será velado nesta quarta em uma cerimônia fechada para amigos e familiares. Depois, seu corpo será cremado no Grupo Bom Pastor, em Limeira.