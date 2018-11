Ex-prefeito tem mais duas ações julgadas

A Justiça de Americana divulgou esta semana as sentenças de mais duas ações penais envolvendo o ex-prefeito cassado Diego De Nadai (PTB). Em uma delas, ele foi condenado a três meses de detenção em regime aberto – substituídos por multa de cinco salários mínimos – pela tentativa de antecipar receitas do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Na outra, foi absolvido da acusação de “recusar ou retardar” o repasse de informações solicitadas pelo MP (Ministério Público).

Foto: Arquivo/O Liberal

No processo em que foi condenado, o ex-chefe do Executivo foi acusado de “negar a execução de lei” ao propor a criação de um FDIC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios) na autarquia. O objetivo, segundo Diego, era levantar R$ 55 milhões para executar obras.

Para a promotoria, no entanto, tratava-se de uma operação de crédito, vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O ex-diretor do DAE Romualdo Kokol também foi condenado na ação. Ele recebeu a mesma pena que o ex-prefeito.

A outra ação penal julgada esta semana tinha como réus, além de Diego, os ex-secretários Flávio Biondo (Obras) e Jonas Santa Rosa (Meio Ambiente). Eles foram denunciados por, reiteradamente, descumprirem prazos para resposta de ofícios encaminhados pelo MP com solicitação de dados. Nesse caso, o juiz da 1ª Vara Criminal, André Carlos de Oliveira, concluiu pela ausência de dolo (intenção) dos réus em retardar o envio das informações.

O advogado Paulo Henrique de Moraes Sarmento, responsável pela defesa de Diego e Biondo, disse que vai recorrer da sentença em que houve condenação. “Com todo o respeito que temos pelo Dr. André, vamos recorrer à instância superior no caso do DAE. Quanto ao caso dos ofícios, ficou claro que nunca houve intenção, nem do ex-prefeito nem do ex-secretário, de sonegar informações ao MP”, afirmou.

O LIBERAL não conseguiu contato, nesta terça-feira, com as defesas de Kokol e Santa Rosa.