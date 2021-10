Ex-prefeito de Artur Nogueira é preso pela DIG de Americana por posse de arma

01 out 2021 às 15:45 • Última atualização 01 out 2021 às 17:45

Ex-prefeito é suspeito ainda de envolvimento em roubo; família nega – Foto: Divulgação/DIG de Americana

O ex-prefeito de Artur Nogueira, Luiz de Faveri, de 70 anos, foi preso pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana nesta quinta-feira (30), suspeito de posse ilegal de arma após a polícia encontrar três espingardas e uma garrucha, além de munições, em sua fazenda. Segundo a DIG, ele ainda é suspeito de envolvimento em um roubo a maquinário que aconteceu em Engenheiro Coelho.

O delegado titular da DIG de Americana, José Donizeti, informou ao LIBERAL que, no fim da tarde desta sexta-feira (30), foi concedido alvará de soltura ao ex-prefeito, após pagamento de fiança de R$ 3 mil. Faveri responderá em liberdade e segue investigado por possível envolvimento no roubo.

Luiz Faveri foi prefeito de Artur Nogueira de 2000 a 2004 – Foto: Reprodução/Facebook

Entenda o caso

A DIG investiga um roubo ocorrido em agosto de 2020, em Engenheiro Coelho, onde um funcionário da prefeitura da cidade, que é operador de máquinas, foi rendido por um carro com homens armados.

O servidor foi levado até um canavial, onde o maquinário foi deixado. De lá, eles seguiram para Mogi Mirim, onde o servidor foi solto pelos criminosos. “Os criminosos enfatizaram que o interesse era no maquinário”, conta o delegado.

Ainda segundo ele, as investigações apontaram que um secretário da prefeitura estaria envolvido no roubo. Com essa informação, apreenderam o celular dele, onde encontraram mensagens com suspeitos sobre os possíveis autores do crime.

Uma das conversas era com um pedreiro de 52 anos, morador de Artur Nogueira.

“É um criminoso conhecido por envolvimento em crimes de roubo, furto, receptação e desmanche de veículos, que cobrava o pagamento de uma dívida envolvendo uma máquina”, detalha o delegado da DIG.

Operação Tractus

Com as informações em posse, foram expedidos mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos. Policiais civis de Cosmópolis e a Guarda Municipal de Artur Nogueira deram apoio e a DIG de Americana deflagrou a Operação Tractus para cumprir os mandados.

“As diligências resultaram na apreensão de diversos objetos de interesse das investigações em andamento, bem como na prisão de Luiz Faveri, ex-prefeito de Artur Nogueira, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e arma de fogo com numeração raspada”, revela o delegado.

Além das três espingardas e uma garrucha, 40 cartuchos, 30 deles intactos, foram apreendidos na fazenda do ex-prefeito. Seu celular, uma agenda e cinco folhas de papel também foram apreendidos pela DIG, que agora investiga se Faveri teve participação no roubo do maquinário.

Pedreiro tinha diversos documentos falsificados – Foto: Divulgação/DIG de Americana

O pedreiro, suspeito do roubo do maquinário, também foi preso por receptação e associação criminosa.

Com ele foram apreendidos envelopes e documentos bancários roubados, documentos de identidade falsos, simulacros de armas de fogo, cartões de créditos possivelmente de estelionato e outros.

Em nota, a Prefeitura de Engenheiro Coelho disse que a atual gestão não tem nenhum envolvimento com o caso. “Todos os fatos narrados e pessoas envolvidas, tinham relação com a gestão passada, do prefeito Pedro Franco”.

Família nega e diz que ex-prefeito será solto

O LIBERAL falou com Rodrigo Faveri, filho do ex-prefeito e candidato a prefeito de Artur Nogueira derrotado nas últimas eleições.

“A família nega todas as acusações, ele não tem nada haver com esse roubo. Essa investigação não tem cabimento, vamos averiguar de onde surgiu essa acusação”, declarou.

Segundo Rodrigo, seu pai só foi preso por conta de armas velhas que tinha na casa de Luiz Faveri. Perguntado se as armas têm porte, ele disse que não.

“Essas armas são cartucheiras velhas, ficam lá na fazenda, tem arma que era até do meu avô. Não pode ter, não pode. Mas todo sitiante tem”.

O filho do ex-prefeito revelou ainda que Luiz Faveri deve ser solto ainda nesta sexta. “Ele conseguiu a liberdade e deve sair agora”. Entretanto, segundo a DIG, o ex-prefeito segue preso.

Luiz Faveri foi prefeito de Artur Nogueira entre 2000 e 2004.