Ex-policial militar é esfaqueado no Jardim São Luiz, Americana

Um ex-policial militar foi esfaqueado em Americana na noite desta quinta-feira (6). Ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. Nenhum suspeito foi localizado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h30, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de agressão na Rua Natal Minarelo, no Jardim São Luiz.

Quando chegaram no local, encontraram o solicitante do pedido de socorro. Ele informou que passava pela rua, quando viu o ex-policial caído ao chão e com ferimentos e, por esse motivo, acionou as autoridades. Além disso, guardou na casa dele a bicicleta do ferido.

De acordo com a companhia da PM, a vítima tinha ferimentos nos braços, testa e cabeça, possivelmente ocasionados por uma faca ou outra arma branca. Questionado o homem não soube dizer o que teria acontecido ou quem o teria agredido. Ele também aparentava estar embriagado, segundo os militares.

Diante dos fatos, o ex-policial foi levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi pela equipe de resgate e posteriormente os militares foram informados pela unidade de saúde que a vítima não corria risco de morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município como homicídio tentado e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento não há informações sobre suspeitos. A arma utilizada também não foi encontrada.