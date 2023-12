Ex-moradora de Americana, violinista toca no aniversário do papa Francisco pela 2ª vez

Pontífice comemorou 87 anos no último domingo, com uma festa realizada no Vaticano cujo tema foi o circo

Mary e o papa Francisco - Foto: Arquivo Pessoal

Nascida em Lorena e criada em Americana, a violinista brasileira Mary Rodrigues, se apresentou pelo segundo ano consecutivo no aniversário do papa Francisco, que completou 87 anos no último domingo, dia 17. A celebração, realizada no Vaticano, teve como tema o circo e contou com a presença de muitas crianças.

Em um comunicado enviado à imprensa, Mary destacou a simplicidade e a calorosidade da festa, afirmando que a celebração não foi luxuosa, mas coerente com a postura do papa ao longo dos anos. A atmosfera foi descrita como afetiva e contou com a presença de crianças, reforçando o tema circense escolhido para a ocasião.

Diferentemente do processo seletivo de quase dois meses que Mary passou em 2022, este ano a violinista recebeu um telefonema direto, confirmando a participação na comemoração do aniversário do papa. Além disso, teve a oportunidade de escolher duas músicas não litúrgicas para sua apresentação, oferecendo um toque personalizado à celebração.

No ano anterior, Mary foi selecionada após um rigoroso processo de avaliação que incluía a análise das habilidades musicais e técnicas dos candidatos, bem como suas vivências na comunidade católica.

Na edição de 2022, a violinista apresentou a música “Heal The World”, de Michael Jackson, durante a festa surpresa preparada para o papa. Atualmente residindo na Itália, Mary Rodrigues integra a Orquestra da Diocese de Roma.